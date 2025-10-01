Det franske forsvaret går om bord i et russisk oljetankskip som mistenkes for å ha skutt opp droner i Danmark Oljetankeren, kjent som Boracay, var ett av fire russisktilknyttede skip som befant seg i farvannene nær Danmark da droneobservasjonene fant sted.

Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene. Nå har vi nettopp fått nyheten om at franske styrker har bordet en oljetanker som mistenkes for å ha fungert som oppskytningssted for dronene som nylig forstyrret flytrafikken i Danmark. Fartøyet, som lenge har vært assosiert med Russlands såkalte skyggeflåte og er kjent for å skifte identitet, ble omdirigert til Vest-Frankrike for etterforskning etter at mannskapet ikke klarte å oppklare registreringen. Oljetankeren, kjent som Boracay, var ett av fire russisktilknyttede fartøyer som befant seg i farvannene nær Danmark på tidspunktet for droneobservasjonene den 22. og 24. september, som så langt ikke har fått noen fullstendig forklaring.