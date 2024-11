Det franske studioet Alkemi Games, skaperne av An Ankou, legges ned

En ny dag, og nok et smertefullt tap for videospillindustrien. Den franske utvikleren Alkemi Games, skaperne av An Ankou, kunngjør nedleggelsen av studioet, etter slutten av utviklingskontrakten i desember.

Alkemi Games klarte aldri å finne økonomisk stabilitet eller mye innvirkning med tittelen An Ankou, til tross for ganske positive anmeldelser for denne isometriske rogueliten som minner veldig om Survivor og Hades-type spill. Studioets grunnlegger og regissør, Alain Puget, sier i en uttalelse på sosiale medier at han etter kontraktens slutt vil holde ut i noen måneder til, og lære praktikanten sin så mye han kan, før han kaster henne inn i denne "fiendtlige verdenen". Han kaster også en kurveball mot Ankous utgiver, PID Games, som vil beholde rettighetene til spillet etter at en avtale mellom de to partene gikk i vasken, og Alain sier at han ikke lenger har krefter eller motivasjon til å holde seg våken om natten for å fullføre spillet. En transkripsjon av den franske originalteksten er oversatt nedenfor:

"I desember går Alkemis siste faste kontrakt ut og begynnelsen på slutten for studioet. Alkemi vil ikke stenge ennå (det vil si hvis alt holder sammen i noen måneder), fordi jeg har en flott praktikant, og å stenge selskapet ville bety å sende henne tilbake til skyttergravene på det verst tenkelige tidspunktet, og jeg har fortsatt et par ting å lære henne, tror jeg.

Etter denne perioden vil Alkemi sannsynligvis stenge. Jeg mister spillene, rettighetene, den (svært magre) inntekten... 15 års arbeid. Jeg har slått meg til ro med det for lenge siden, og det var uansett ikke bare "mine" spill. Dessuten tjente jeg ikke penger på det, og jeg er heller ikke typen til å lage oppfølgere.

Det jeg angrer mest på, er nok An Ankou: en fantastisk lekeplass der vi hadde det kjempegøy i 11 måneder i 2023 før festen tok slutt. Siden da har vi rodd non-stop for å unngå å synke. Jeg hadde alltid håpet å komme tilbake til det, selv på fritiden. Men nå, med den nesten sikre utsikten til å miste selskapet og alle rettigheter, har motivasjonen for å investere kvelder og helger i An Ankou åpenbart forsvunnet. Det er jeg veldig lei meg for, tro meg. Jeg har forsøkt alle forhandlinger jeg kunne for å finne en plan for å fullføre det.

Takk til Mickael, Christophe, Guillaume, Kévin, Dimitri, Louis, Pilou, Anaïs, GC, Morgan og Viviane. Det beste laget.

Takk til våre faste og enkeltstående samarbeidspartnere. Takk til Biborg og Bruno, uten dem hadde vi ikke holdt ut i 15 år. Takk til våre venner Fabien, Olivier, Thomas, Laura, Audrey, Matthieu, Rémi og så mange andre...

Takk til spillerne som har spilt spillene våre. Våre rare spill, noen ganger litt ødelagte, men alltid laget med ønsket om å gjøre noe nytt som vi gjerne ville ha likt å spille.

Kjærlig hilsen Alain."

Et trist farvel for et studio som ikke helt passet inn i dagens scene, til tross for at titlene har en veldig sterk personlighet.