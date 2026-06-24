Det fullstendige programmet for Evo 2026 er nå offentliggjort

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Selv om vi ofte forbinder begynnelsen av august med den viktigste og fremste Evo-kampspillfestivalen i Las Vegas, blir festivalen i 2026 (og sannsynligvis også senere, forutsatt at Esports World Cup forblir en fast begivenhet i juli og august) flyttet frem til slutten av juni, altså denne helgen.

Med tre dager fullpakket med action planlagt mellom 26. og 28. juni, er nå det fullstendige programmet for Evo 2026 offentliggjort.

Det er verdt å merke seg at det ikke blir noen finaler fredag 26. juni, men lørdag 27. juni byr på en rekke finaler, blant annet for Granblue Fantasy Versus: Rising, Guilty Gear Strive, Rivals of Aether II, Virtua Fighter V R.E.V.O., Under Night In-Birth II Sys: Celes og Blazblue: Central Fiction.

Søndag 28. juni er det de største begivenhetene i helgen, da vi kan forvente finaler i 2XKO, Tekken 8, Street Fighter 6, Vampire Savior, Invincible Vs og Fatal Fury: City of the Wolves.

Klikk her for å se hele programmet, slik at du kan planlegge helgen din og ikke gå glipp av noe av spenningen.