Det gamle 3D-flipperspillet Space Cadet fra Windows får en fysisk gjenskapelse

Det var tider... i gamle dager... på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 00-tallet. 3D Pinball for Windows - Space Cadet var et gratis spill som fulgte med Microsoft OS-utgivelser til og med Windows XP. Space Cadet var faktisk bare en del av Full Tilt! Pinball-programvaresamlingen som ble solgt av Maxis fra og med 1995.

En hobbyist kalt "CNCDan" ønsker å lykkes med å lage et fysisk Space Cadet-bord. Som rapportert av Ars Technica, står denne byggeprosessen overfor noen problemer i den virkelige verden, som størrelse og plassering av bordelementer. Med et 1 meter høyt bord endte han opp med et rektangulært spillefelt som bare er 56 cm bredt. Det er i minste laget for kommersielle flipperspillbord, og tilsvarer spillfeltets støtfangere som bare er 53 mm brede. Dette er mye mindre enn noen av de ferdigbygde støtfangerne som er kommersielt tilgjengelige.

Så var det problemer med upålitelige mikrobrytere i plast for de bittesmå støtfangerne, og et separat problem med de enda mindre støtfangerne på det hevede spillefeltet. CNCDan endte også opp med å legge til en fysisk mekanisme for å simulere den korte forsinkelsen 3D Space Cadet-spillere kanskje husker, når ballen faller ned et hull fra den opphøyde spilleflaten og tilbake til svømmeføttene under.

CNCDan er for tiden på utkikk etter kunstnere som kan hjelpe ham med en håndtegnet gjenskaping av det originale Space Cadet-spillefeltet, som han ikke ønsker å bruke AI til. Det fysiske Space Cadet-bordet er fortsatt langt fra ferdig, men CNCDan virker entusiastisk.