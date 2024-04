Det går rykter: En ny Hellraiser-film er på trappene

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse, men Hellraiser er langt fra død som filmfranchise. For selv om rebooten ble litt av en flopp, er det planer om en oppfølger - noe produsenten Keith Levine nylig bekreftet i et intervju med ComicBook.

"Vi prøver å lage en oppfølger, og det har vært samtaler. Jeg kan ikke si nøyaktig hvor langt vi har kommet i samtalene, men Bruckner er involvert i dem, og vi har brukt mye tid og energi på å relansere den verdenen."

"Vi har brukt mye tankekraft på å utforme Cenobite-designet og finne ut hvordan vi skal få det til, og vi har lært så mye. Nå som vi går videre, er det fint at all den kunnskapen er lagret, og at tiden er brukt."

"Så vi tror at det å gå videre og lage en ny film kommer til å bli enda sprøere og enda råere. Så ja, det er noe vi definitivt jobber hardt med, og vi håper vi snart kan komme med flere nyheter."

Forhåpentligvis betyr dette at Jamie Clayton får sjansen til å gjenta rollen som Pinhead, et av de få lyspunktene i hele filmen. Men først og fremst er det The Blob som står i fokus for regissør David Bruckner, med mindre han lar noen andre ta over ansvaret for oppfølgeren Hellraiser.

