Det går rykter: Er dette skuespilleren som spiller Lucia i GTA VI?

Traileren Grand Theft Auto VI har som forventet blitt støvsugd for detaljer og analysert her og der siden den ble sluppet for en snau måned siden, og et av de heteste diskusjonspunktene har vært spørsmålet om hvem som legger stemme til hovedpersonene. Nå tror fansen at de har funnet ut noe om den kvinnelige delen av duoen, Lucia.

Ifølge populære teorier, som blant annet fremheves av den inkarnerte GTA-seeren og Twitter/X-brukeren Dyllie, er oddsen mot skuespillerinnen Manni L. Perez. Det antas at den New York-baserte Perez er svært lik Lucia, og at stemmen hennes også ligner Lucias i traileren.

Perez har tidligere medvirket i TV-serier som Law and Order og Jessica Jones, og hun har - kanskje viktigst av alt - også hatt en mindre rolle i GTA V. Selvfølgelig er alt dette foreløpig bare spekulasjoner, så ta det med en klype salt.