Det går rykter: Et nytt God of War-spill er under utvikling

Det ser ut til at Sony Santa Monica allerede jobber med et nytt God of War-spill. I en ny stillingsannonse hvor det søkes etter en kampdesigner, har fansen funnet noen hint som kan tyde på at studioet forbereder seg på en retur til serien.

Selv om det ikke står noe spesifikt om at kampdesigneren skal jobbe med et nytt God of War, nevnes det at kandidaten må ha "kunnskap om God of War (2018) og God of War: Ragnarök (2022)." De skal også jobbe med en ny, uannonsert tittel.

God of War-fans bør være ivrige nå, for det ser ut til at serien ikke er helt ferdig ennå. Kratos' historie så riktignok ut til å ta slutt med God of War: Ragnarök, men det er fortsatt mange retninger franchisen kan ta. Det ser ut til at vi, i hvert fall når det gjelder kamp, kommer til å se på noe som ligner på de to siste spillene også, noe som forklarer hvorfor kandidater trenger erfaring med dem.

