Det går rykter: Et nytt Sega Superstars Tennis vil bli utgitt i år

HQ

På urimelig lang tid har det ikke vært noen avanserte tennisspill, men så ble TopSpin 2K25 plutselig annonsert med premiere neste måned. Og det ser ut til at vi kan få glede av enda et ganske kult tennisspill i år, etter et nytt rykte å dømme.

Det er Sega-insideren MbKKssTBhz5 som er på ferde igjen. Personen har en god merittliste for lekkasjer om spesielt Sega, men også Atlus, og skrev så sent som i januar at et nytt Puyo Puyo ville bli annonsert - noe som skjedde i går.

Nå skriver MbKKssTBhz5 at vi også kan se frem til et nytt Sega Superstars Tennis. Originalen ble utgitt i 2008 og ble utviklet av Sumo Digital. Som navnet antyder fikk vi spille tennis med alle slags Sega-maskoter som Nights, Alex Kidd, Ulala, Beat, AiAi og selvfølgelig Sonic. Det nye Sega Superstars Tennis utvikles imidlertid av britiske Hardlight, og lanseres i første omgang til Apple Arcade.

Vi har ingen andre detaljer, men forhåpentligvis får vi vite mer snart, og med litt flaks blir det populært og kommer etter hvert til PC og konsoller.