Det går rykter: Ken kan få sin helt egen film

Ingen andre filmer i år har vært i nærheten av å oppnå den samme astronomiske suksessen som Barbie, og med 1,442 milliarder dollar i billettinntekter er en oppfølger selvsagt oppe til diskusjon. Filmens hovedrolleinnehaver Margot Robbie tror imidlertid ikke at det blir noen direkte fortsettelse.

Nå ser det i stedet ut til at det er Ken som kan bli hovedpersonen i den neste filmen. Noe som ble utforsket allerede under produksjonen av manuset til Barbie, der både Gerwig og Baumbach fant ut at de skrev for mye materiale til karakteren.

"Vi hadde altfor mye materiale til Ken. Vi skrev og skrev og skrev".

Og da de ble spurt om muligheten for en Ken-film, sa duoen dette:

"Jeg mener, sannheten er, du vet... vi får vel se."

Så hvem vet hva som skjer i fremtiden, kanskje Ken blir oppfølgeren til Barbie.