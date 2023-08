Det går rykter: Netflix jobber med en anime-serie på Dark Souls

HQ

Netflix er ikke fremmed for verken animasjoner eller filmatiseringer av populære videospill. De har allerede produsert serier om Castlevania, DOTA, League of Legends og Cuphead (for å nevne noen), og nå kan det være på tide at enda en spillserie blir en del av Netflix-familien. Ifølge kilder på nettstedet Giant Freakin Robot jobber Netflix for tiden med en anime av From Softwares populære serie Dark Souls.

Dessverre kunne de ikke gi noe mer nyttig informasjon enn det, så vi kan bare spekulere i hva denne serien ville ha handlet om eller hvor den ville ha funnet sted. Siden dette foreløpig bare er et rykte, anbefaler vi at du tar denne informasjonen med en klype salt inntil vi får en bekreftelse eller dementi.