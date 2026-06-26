Det snakkes om et «opprør» i det uruguayanske landslaget etter at spillerne vendte ryggen til trener Bielsa før kampen mot Spania

HQ

Spania møter Uruguay i kveld (lørdag 27. juni kl. 02.00 CEST, 01.00 BST), og Uruguay må vinne for å sikre seg avansement til 32-delsfinalen etter to uavgjorte kamper: De kan enten ende som gruppevinner hvis de slår Spania (noe som vil bety at de møter Østerrike eller Algerie i 32-delsfinalen), ende som nummer to (og møte Argentina i neste runde) eller til og med ende på tredjeplass i gruppen – eller bli slått ut hvis de taper og Saudi-Arabia slår Kapp Verde.

Det er derfor en kamp de må vinne... som er omgitt av kontrovers, ettersom en rapport fra El Espectador sier at «et opprør» har brutt ut i landslaget. Ifølge det uruguayanske mediet møtte en gruppe spillere (Sergio Rochet, Fede Valverde, Manuel Ugarte og Rodrigo Bentancur) treneren Marcelo Bielsa under fire øyne og ba ham om å endre sin taktiske tilnærming i VM, som ikke har fungert, og som vil være enda vanskeligere å få til mot et land som Spania.

I hovedsak mener spillerne at de bør spille med en lav blokk og fokusere på kontringer, en stil som ligger nærmere den måten Uruguay tradisjonelt har spilt på, men som ikke faller i smak hos Bielsa, som har valgt en mer høytrykksbasert stil med mer ballbesittelse, i likhet med Spanias, noe som fremgår av statistikken: Uruguay er det tredje laget som i gjennomsnitt har skutt mest i dette VM, 19 skudd, etter Spania og Tyrkia (som allerede er slått ut). Likevel har Uruguay bare scoret 3 mål og sluppet inn 3 mål i to kamper, som begge endte uavgjort.

Under møtet ba spillerne også Bielsa om å trene med lavere intensitet for å unngå skader og utmattelse, siden mange allerede var utslitte før turneringen. Men Bielsa avviste forslagene og samlet i stedet alle spillerne og svarte med en 48 minutter lang monolog, der han forsvarte sin spillestil, bekreftet at de taktisk sett vil speile Spania, og brakte opp igjen kontroversene rundt blant annet Luis Suárez, som offentlig kritiserte hans diktatoriske oppførsel etter at han forlot landslaget.

Dette førte til at noen spillere forlot møtet under en pause, selv om Bielsa fortsatt ikke var ferdig. Noen ble igjen og lyttet til treneren, men andre gikk, noe som viste avstanden mellom Bielsa og i det minste noen av spillerne hans, både når det gjelder den taktiske tilnærmingen til fotballen, men også holdningen, og mange antok at denne kampen vil bli slutten på Bielsas karriere med laget hvis de taper.