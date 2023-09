Det går rykter: The Office blir startet på nytt

HQ

Det burde kanskje ikke overraske noen å høre dette, siden ingenting noensinne blir helt ferdig i denne underholdningsalderen, men et nytt rykte antyder at The Office (den amerikanske, ikke den britiske versjonen) skal rebootes.

Ifølge journalisten Matt Belloni, via et innside-nyhetsbrev (takk, GamesRadar), nevnes det at det jobbes aktivt med en reboot av serien, med den opprinnelige showrunneren Greg Daniels tilknyttet og tilbake ved roret.

Det sies ikke noe om nøyaktig hvordan denne rebooten vil fungere, men forhåpentligvis vil den i det minste la originalserien og karakterene være som de er, og i stedet forsøke å utvide The Office -universet på en annen måte.