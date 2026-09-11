Det gjennomsiktige grønne M4-skinnet i *Call of Duty: Modern Warfare 4* blir eksklusivt for spillere som forhåndsbestiller via Xbox Series X/S

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For å markere 25-årsjubileet til Xbox selger Microsoft en spesialutgave av konsollen i gjennomsiktig grønt, som er en hyllest til Xbox' røtter. Det er også mange andre Xbox-merker som ønsker å feire milepælen, og siden Call of Duty nå er en del av Xbox-porteføljen og har vært det i noen år, vil Activisions populære skytespillserie også delta i feiringen av 25-årsjubileet.

For Call of Duty: Modern Warfare 4tilbys en forhåndsbestillingsbonus som inkluderer en helt spesiell blåkopi for M4-stormgeværet. Det er et gjennomsiktig design i «OG Green» laget for å gjenspeile Xbox’ røtter (og 25-årsjubileumskonsollen), og det viktigste er at denne tegningen er helt eksklusiv for fans som forhåndsbestiller spillet på Xbox Series X/S-systemer.

Tegningen har fått navnet «Inner Circuit», og for Xbox Series X/S-spillere har den det gjennomsiktige grønne utseendet, mens den for PC, PS5 og Nintendo Switch 2 kommer i en mil-sim-utgave.

Selve utseendet og designet på designet ser ut til å tøye grensene for Activisions nylige løfte om «no BS i årets tittel, sett fra et kosmetisk synspunkt. Når det er sagt, er et grønt våpenskin neppe det samme som å laste inn i en kamp og se Seth Rogen, Freddy Krueger, Doom Slayer, Nicki Minaj og Roger fra «American Dad» på laget ditt...