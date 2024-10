Det gratis å spille Animal Crossing: Pocket Camp vil sette deg tilbake $ 20 i februar

HQ

En av Nintendos mobilsatsinger var spillet Animal Crossing: Pocket Camp, en tittel som serverte en ganske rudimentær Animal Crossing -opplevelse slik at folk på Android og iOS kunne bli med på moroa. Dette spillet vil snart bli glemt, for den 29. november vil det bli lagt ned, men bare for en kort stund...

Nintendo vil bringe Pocket Camp tilbake i frakoblet tilstand som en del av det som kalles Animal Crossing: Pocket Camp - Complete Edition. Det vil være det samme prosjektet, men med alt innholdet som ble gjort tilgjengelig i løpet av de syv årene det har eksistert, noe som betyr at du kan forvente deg over 10 000 gjenstander, tonnevis av dyr å fange, sesongbaserte hendelser å glede deg over og muligheten til å overføre eksisterende lagringsdata til denne nye versjonen.

Det vil også være noen nye tilføyelser, blant annet Camper Cards, slik at du kan samle og handle med andre spillere, et nytt knutepunkt som heter Whistle Pass, der det vil være livemusikk, og Complete Ticket, som du kan jobbe deg gjennom for å tjene mer utstyr.

Når det gjelder når du kan spille denne Complete -versjonen av Pocket Camp, vil den lanseres så snart som 3. desember, men det vil ikke lenger være et gratis spill. Du vil kunne få tak i det på iOS og Android for $ 9.99 for en billigere spesiell lanseringspris frem til 31. januar, med prisen som hopper opp til $ 19.99 etterpå.

Du kan se mer om Complete Edition nedenfor i den utvidede spill- og gjennomgangsvideoen.