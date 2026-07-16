Det handler ikke om simulering, men om å ha det gøy», sier Abylight Studios og avslører det nye samarbeidsspillet S.O.N.A.R.

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Abylight Studios, utgiveren av SOMA og Amnesia: The Bunker, samt utvikleren Abylight Barcelona (One Military Camp, Citadelum), har i dag kunngjort sitt nyeste prosjekt: det undervannsbaserte førstepersons-samarbeidsspillet S.O.N.A.R. (Submarine Operators Not Actually Ready).

S.O.N.A.R., som er laget i samarbeid med den spanske marinen, er et spill for 1–4 spillere der dere må samarbeide som et team for å hindre at ubåten deres går tapt i havets dype blå dyp. Du skal lede ubåten din gjennom en rekke oppdrag, blant annet kampoperasjoner, hemmelige infiltrasjoner og gjenvinning av viktig bytte. Disse dreier seg både om PvE- og PvP-konflikter. Rollene dine omfatter navigasjon, dykking, sonar, periskop, maskinrom og skadekontroll. Som du kanskje har lagt merke til, er det flere enn fire oppgaver, noe som betyr at du vil måtte løpe rundt sammen med mannskapet ditt for å sørge for at alt er i toppform.

I tillegg til å holde ubåten i drift, må du også holde styr på sult, hvile og generelt velvære. Da vi snakket med Abylights markedsføringssjef David Martinez om S.O.N.A.R. for en stund siden på Madeira Games Fest, sa han at spillet er «inspirert av Sea of Thieves, R.E.P.O. eller til og med RV There Yet?» samtidig som det henter mye inspirasjon fra 1990-tallets filmer om den kalde krigen.

«Det er litt av alt», sa Martinez, og la til at nøkkelen «er å ha det gøy sammen med vennene dine». S.O.N.A.R. blander i stor grad elementer fra simulerings- og eventyrspill for å sikre at kaoset alltid ligger rett rundt hjørnet, men i det kaoset vil du kunne oppleve minneverdige øyeblikk sammen med vennene dine.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Martinez nedenfor, og hold øye med S.O.N.A.R. når det lanseres tidlig neste år.