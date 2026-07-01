Det har blitt mye strengere å bestille hos McDonald’s i Japan

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Fastfoodgiganten McDonald's har innført strengere regler i Japan som begrenser antallet tilpassede bestillinger som tidligere var mulig. Endringene trådte i kraft 1. juli og begrunnes med restaurantkjedens ønske om å sikre at alle produkter serveres i samsvar med selskapets egne kvalitetsstandarder.

Ifølge informasjon som nå vises i japanske McDonald's-restauranter, er det ikke lenger mulig å be om ekstra eller reduserte mengder av ingredienser som saus, løk eller sylteagurk. Kundene kan heller ikke be om mer eller mindre salt, mer is osv.

Noen begrensede tilpasningsmuligheter finnes fortsatt. De er imidlertid langt mer begrenset enn før, og det er fortsatt uklart om denne politikken vil spre seg utenfor Japan eller forbli begrenset til dette landet.