Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Det har blitt mye strengere å bestille hos McDonald’s i Japan

Nye regler begrenser hvordan kundene kan tilpasse burgere, pommes frites, drikke og desserter, i et forsøk på å opprettholde kjedenes produktstandarder.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Riiffs Momento Extrait de parfum 100 ml (unisex)

Riiffs Momento Extrait de parfum 100 ml (unisex)

From 304.00 NOK at 2 stores
Store Price Shipping Delivery
CS MEGASTORE
304.00 NOK
59.00 NOK
1-1 days
Buy
CDON
383.00 NOK
49.00 NOK
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Fastfoodgiganten McDonald's har innført strengere regler i Japan som begrenser antallet tilpassede bestillinger som tidligere var mulig. Endringene trådte i kraft 1. juli og begrunnes med restaurantkjedens ønske om å sikre at alle produkter serveres i samsvar med selskapets egne kvalitetsstandarder.

Ifølge informasjon som nå vises i japanske McDonald's-restauranter, er det ikke lenger mulig å be om ekstra eller reduserte mengder av ingredienser som saus, løk eller sylteagurk. Kundene kan heller ikke be om mer eller mindre salt, mer is osv.

Noen begrensede tilpasningsmuligheter finnes fortsatt. De er imidlertid langt mer begrenset enn før, og det er fortsatt uklart om denne politikken vil spre seg utenfor Japan eller forbli begrenset til dette landet.

Det har blitt mye strengere å bestille hos McDonald’s i Japan
McDonald's Malaysia

Dette innlegget er kategorisert under:

Verdensnyheter


Loading next content