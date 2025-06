Det har tatt mange år: Netanyahu gjør endelig sitt trekk mot Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Etter flere år med trusler og mislykket diplomati har Israels statsminister Benjamin Netanyahu beordret direkte angrep på iranske atomanlegg, noe som markerer et dramatisk skifte i den langvarige konflikten.



"For nesten hundre år siden, da vi sto overfor nazistene, var det en generasjon ledere som ikke klarte å handle i tide", sa Netanyahu, og bemerket at strategien med å blidgjøre nazilederen Adolf Hitler resulterte i tapet av 6 millioner jødiske liv, "en tredjedel av mitt folk".

Dette skjer etter at atomforhandlingene mellom USA og Iran kollapset i det stille, noe som ga Netanyahu det han så på som et flyktig vindu for å handle. Mens Israel hevder at angrepene var rettet mot å stanse potensiell våpenutvikling, insisterer Teheran på at programmet fortsatt er fredelig.