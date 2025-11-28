Det hele koker ned til dette... The Strangers: Chapter 3 kommer på kino i februar

Det har faktisk blitt litt av en trend å se skrekkfilmer som kommer i begynnelsen av kalenderåret, sannsynligvis for å sikre at filmene er tilgjengelige og klare i digital og streamingform når den skumle sesongen ruller rundt måneder senere. For dette formål, mens vi allerede vet å forvente Send Help, Scream 7 og The Bride frem til begynnelsen av mars, og nå blir en annen skrekkfilm med i denne samlingen.

Lionsgate har avslørt at det tredje og siste kapittelet av The Strangers kommer på kino 6. februar 2026. I tråd med navngivningskonvensjonen til tidligere utgaver, vil dette ganske enkelt bli kjent som The Strangers: Chapter 3, og når det gjelder hva den vil by på, viser teaser-traileren at hovedrolleinnehaveren Madelaine Petsch nok en gang vil håndtere voldelige maskerte individer og gjøre alt som trengs for å overleve.

Nå som premieren nærmer seg, kan du sjekke ut teasertraileren for filmen nedenfor, med forventning om at den fullstendige traileren vil komme i løpet av de kommende ukene eller kanskje tidlig på nyåret.