Det hemmelige fjerde spillet på Microsofts Xbox-event er en mindre førstepartstittel

22. januar markerer årets første store Xbox-arrangement med Developer Direct. Dette er et arrangement som Microsoft har kjørt i flere år, og som vanligvis byr på interessante spill og overraskelser i form av et såkalt shadow drop (spill som slippes uten forvarsel).

I år vet vi allerede at vi får se Beast of Reincarnation, Fable og Forza Horizon 5. Det har også vært mye snakk om et fjerde spill som ennå ikke har blitt avslørt, og som ryktes å være en ny indietittel. VGC-redaktør Andy Robinson rapporterer imidlertid nå at dette ikke er tilfelle, men at det tilsynelatende er "et mindre originalspill fra et førstepartsstudio."

Dette etterlater feltet åpent for spekulasjoner. Er det Fallout Shelter 2, noe nytt fra Tim Schafers studio Double Fine (som riktignok ga ut Keeper nylig, men antagelig har flere prosjekter på gang), eller kanskje Pentiment 2? Vi vet like lite som deg, så fortell oss gjerne hvilket Xbox-studio du tror eller håper dette handler om.