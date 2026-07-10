Det holdes casting for hovedtrioen i Naruto-filmen

HQ

Live-action-filmen om Naruto er offisielt i gang, og regissør Destin Daniel Cretton og Lionsgate trapper opp forproduksjonen ved å lete etter det mest ikoniske ninjatrioen fra den opprinnelige mangaen og animeen. Naruto, Sasuke og Sakura skal besettes, og Cretton har satt i gang en global søken etter unge skuespillere som skal spille de spirende ninjaene.

Ifølge Narutos offisielle nettside sa Cretton , for å markere starten på rollebesetningsjakten : «Kishimotos historier har inspirert generasjoner av fans over hele verden. Det er en ære å bringe denne verdenen og dens karakterer til det store lerretet for første gang i en live-action-film. Jeg gleder meg enormt til å kunne gi liv til Narutos fantastiske verden ved å starte denne globale rollebesetningsjakten for å finne medlemmene av Team 7!»

Masashi Kishimoto, skaperen av Naruto, kom også med en uttalelse om at forproduksjonen av live-action-filmen om Naruto går videre. «Akkurat nå skjer det det ene mirakelet etter det andre for meg. Verket mitt, Naruto, skal faktisk bli en Hollywood-film! Og et annet mirakel er at Destin Daniel Cretton skal regissere filmen – jeg kan fortsatt ikke tro det! Med så mange mirakler som hoper seg opp, la oss håpe på enda flere. Jeg gleder meg til det mirakuløse møtet med de lidenskapelige og fantastiske skuespillerne! Jeg kan knapt vente med å møte karakterene i filmen!»

Det er foreløpig ingen utgivelsesdato eller tidsramme for «Naruto»-filmen, da det ser ut til at Cretton og co. vil ta seg god tid til å finne de rette skuespillerne til rollene. Castingen av de andre skuespillerne til «Naruto»-serien vil skje i omganger, men først handler det om hovedtrioen.