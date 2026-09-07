Det høyreekstreme partiet AfD oppnår en avgjørende seier i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt

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Alternativet for Tyskland (AfD) har vunnet en avgjørende seier i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt. Outsiderpartiet vant over de etablerte rivalene og fikk 43,8 % av stemmene. Dette er imidlertid ikke nok til å oppnå det absolutte flertallet som trengs for at AfD skal kunne lede delstaten alene, og det vil derfor bli ført forhandlinger med rivalene for å avgjøre hvordan delstaten skal styres.

Likevel ser AfD på dette som en klar seier. Partilederen, Ulrich Siegmund, sa at denne seieren har gitt partiet et klart mandat til å regjere. Siegmund avviser at AfD er et «høyreekstremistisk» parti, til tross for at det er klassifisert som et slikt av Tysklands innenriksetterretning. Denne klassifiseringen har ikke hindret partiet i å få økt fremgang, noe resultatet i Sachsen-Anhalt viser, der partiet oppnådde dobbelt så mange stemmer som i 2021.

«Dette handler ikke bare om Sachsen-Anhalt. Det er et signal til hele Tyskland – et selvsikkert signal,» sa Siegmund til journalister (via BBC News).

Partiets seier har fått støtte fra USAs president Donald Trump, samt den russiske presidentens utsending Kirill Dmitriev. AfD forventes å være mer Russland-vennlig enn Tysklands nåværende ledelse.