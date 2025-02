Det hvite hus avklarer Musks rolle i forbindelse med regjeringsrevisjon

HQ

Elon Musk har, til tross for sine tette bånd til USAs president Donald Trump og sin høyprofilerte rolle i administrasjonen, ikke myndighet til å ta avgjørelser i regjeringen, ifølge Det hvite hus.

Avklaringen kom i en juridisk innlevering der det fremgår at Musk, selv om han fungerer som seniorrådgiver, ikke er ansatt i Department of Government Efficiency (DOGE) og ikke kan vedta politikk på egen hånd. Hans innflytelse er begrenset til å gi råd til presidenten og videreformidle direktiver, uten noen formell myndighet over regjeringens virksomhet.

Denne uttalelsen kommer etter at det har blitt uttrykt bekymring over Musks involvering i en omfattende omstrukturering av regjeringen, som har ført til omfattende nedbemanninger og overhalinger av byråer, i takt med at Trump presser på for å få gjennomslag for sin agenda for kostnadskutt.

Innleveringen understreket også at Musk ikke er leder for DOGE, til tross for offentlige spekulasjoner om hans rolle i regjeringens effektivitetsinnsats. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Musks rådgivende stilling vil forme Trumps administrasjon i de kommende månedene.