Det hvite hus foreslår store NASA-kutt til tross for økt finansiering av Artemis

Det hvite hus har foreslått et omfattende kutt på 23 % i NASAs budsjett for budsjettåret 2027, til tross for at finansieringen av flaggskipet Artemis måneprogram økes.

Planen vil kutte den samlede finansieringen med 5,6 milliarder dollar, og det er vitenskapsdivisjonen som vil bli hardest rammet. Nesten halvparten av vitenskapsbudsjettet kan bli eliminert, noe som vil sette mer enn 40 oppdrag i fare på tvers av astrofysikk, heliofysikk og planetarisk utforskning.

Artemis-programmet (som er sentralt i USAs ambisjoner om å sende mennesker tilbake til månen) vil derimot få ytterligere 731 millioner dollar, noe som bringer den totale finansieringen opp i rundt 8,5 milliarder dollar. Investeringen er rettet mot månelandingsfartøyer, romdrakter og infrastruktur som er nødvendig for en langsiktig tilstedeværelse på månen.

Forslaget belyser den økende kløften mellom prioriteringene for bemannede romferder og vitenskapelig forskning, og kommer bare noen dager etter at Artemis II-oppdraget fikk global oppmerksomhet.

Organisasjoner som jobber for romfart har sterkt kritisert planen og advart om at den kan undergrave USAs lederskap innen romforskning. Organisasjoner som The Planetary Society har beskrevet kuttene som en "eksistensiell trussel."

Til tross for bekymringene står forslaget overfor en vanskelig vei i Kongressen. Lignende kutt ble avvist i fjor med tverrpolitisk motstand, og det forventes at lovgiverne vil presse tilbake igjen.