Det hvite hus forsvarer feilaktig deportasjon midt i et økende juridisk tilbakeslag Til tross for rettskjennelser og internasjonale anker kan en far fra Maryland som feilaktig ble deportert til El Salvador, aldri vende tilbake til USA.

HQ Siste nytt om USA og Salvador Det hvite hus står fast på sitt standpunkt etter feilaktig å ha deportert Kilmar Abrego Garcia, en salvadoransk mann med lovlig beskyttelse som bodde i Maryland sammen med familien sin. Selv om rettsdokumenter erkjenner at en administrativ feil førte til utvisningen, insisterer myndighetene på at han er knyttet til MS-13-gjengen, en påstand som advokatene hans fortsetter å bestride. Garcia sitter nå i et fengsel i El Salvador, og saken har vakt harme i hele det amerikanske rettssystemet. Dommere har stilt spørsmål ved administrasjonens trass i deportasjonsopphold, og høytstående amerikanske og salvadoranske tjenestemenn viser ingen tegn til å gi seg, noe som har gjort en personlig tragedie til et politisk brennpunkt. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg. Donald Trump og Nayib Bukele // Shutterstock