Det hvite hus forsvarer Trumps "grisete" bemerkning som "respektfull" ved å være "ærlig i ansiktet"

Trumps "grisete" bemerkning har skapt overskrifter den siste tiden. Nå sier Leavitt til journalister at kommentaren gjenspeiler Trumps "ærlighet og åpenhet", og argumenterer for at presidentens direkte tilnærming er "mye mer respektfull enn det man så i den forrige administrasjonen".

"Presidenten er veldig åpen og ærlig med alle i dette rommet", sa Leavitt. "Han kaller ut falske nyheter når han ser dem. Han blir frustrert på journalister når dere lyver om ham ... men han gir også pressen uovertruffen tilgang."

"Respektfull" ved å være "ærlig i ansiktet"

Karoline Leavitt understreket at Donald Trumps åpenhet bør verdsettes som et bevis på åpenhet, og la til "Å være åpen og ærlig ansikt til ansikt ... er ærlig talt mye mer respektfullt."

Uttalelsen kommer etter flere anspente møter mellom Trump og kvinnelige journalister de siste dagene, blant annet ABCs Mary Bruce, som spurte om Epstein-sakene under et pressearrangement med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman.

Trump kritiserte Bruce og hennes nettverk, kalte ABC "crappy" og stilte spørsmål ved deres troverdighet. Det hvite hus har tidligere sendt ut en uttalelse der de hevder at Lucey oppførte seg "upassende og uprofesjonelt", uten å spesifisere nærmere.