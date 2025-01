Det hvite hus fryser føderale tilskudd, noe som vekker bekymring over hele landet

HQ

I et trekk som har fått mange til å klø seg i hodet, har Det hvite hus beordret en suspensjon av alle føderale tilskudd og lån, noe som utløser forvirring over hele Washington. Et notat sendt til føderale byråer har instruert dem om å midlertidig stanse utbetalinger og sørge for at president Donald Trumps presidentordre, som blant annet tar sikte på å begrense mangfoldsinitiativer og programmer for ren energi, etterleves. Med potensielt billioner av dollar på vent kan denne handlingen forstyrre alt fra finansiering av universitetsforskning til ideelle helseinitiativer. Selv om notatet spesifikt unntar individuelle støtteprogrammer som Social Security og Medicare, har det likevel skapt betydelig usikkerhet, særlig ettersom etatene må kjempe for å overholde de nye direktivene. Mange har stilt spørsmål ved lovligheten av en slik beslutning, og om den markerer begynnelsen på et bredere press for utøvende kontroll over føderale utgifter. Etter hvert som situasjonen utvikler seg, er én ting klart: Frysingen har allerede fått ringvirkninger.

