Det hvite hus hindrer Nvidia i å selge topp AI-brikke til Kina

Trump-administrasjonen vil ikke tillate Nvidia å selge sin mest avanserte chip for kunstig intelligens, kjent som Blackwell, til Kina, bekreftet Det hvite hus tirsdag, som rapportert av Reuters.

"Når det gjelder de mest avanserte brikkene, Blackwell-brikken, er det ikke noe vi er interessert i å selge til Kina på dette tidspunktet," sa talskvinne for Det hvite hus Karoline Leavitt under en pressekonferanse.

Kunngjøringen forsterker USAs innsats for å begrense Kinas tilgang til banebrytende halvledere og opprettholde et teknologisk forsprang innen kunstig intelligens og superdatabehandling.

Trump sier at Blackwell-brikker vil forbli i USA

Avgjørelsen kommer etter uttalelser fra president Donald Trump, som søndag sa at verdens kraftigste AI-brikker vil bli forbeholdt amerikanske selskaper og holdt utenfor Kina og andre land.

Spekulasjonene hadde vokst siden august om hvorvidt administrasjonen ville godkjenne eksport av en nedskalert versjon av Blackwell-brikken. Trump hadde også antydet at han kunne komme til å diskutere eksport av brikker med Kinas president Xi Jinping under deres toppmøte i Sør-Korea nylig, men bekreftet senere at spørsmålet ikke ble tatt opp.

Nvidia, verdens mest verdifulle brikkeprodusent, har møtt strengere eksportregler siden Washington først begrenset salg av AI-brikker til Kina i 2022, noe som tvang selskapet til å designe nedgraderte modeller for det kinesiske markedet.