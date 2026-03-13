Wii Sports

Det hvite hus i hardt vær etter å ha blandet bilder fra Iran-angrepet med Wii Sports

Klippet, som overlapper spillets muntre lyder og bilder med ekte eksplosjoner, har vakt harme på nettet.

Det hvite hus har nok en gang havnet i hardt vær etter å ha lagt ut en video på sosiale medier som blander sammen opptak av militære angrep mot Iran med scener fra Wii Sports. Resultatet er omtrent så smakløst som man kan forestille seg, og det har utløst en sterk motreaksjon fra gamere på nettet.

Klippet viser for eksempel en golfball som blir truffet i spillet, for så sekundet etter å bli etterfulgt av bilder av en eksplosjon fra et ekte droneangrep. Den samme teknikken brukes i tennis, baseball og basketball, der spillets muntre lydspor og lydeffekter blandes med brutal krigføring. Smakløst er en underdrivelse.

På sosiale medier har mange kritisert videoen for å bagatellisere en blodig og pågående krig ved å fremstille den som noe som ligner et dataspill. Dessverre er dette ikke første gang i løpet av de siste dagene at Det hvite hus har valgt å blande Nintendos familievennlige image med krig og menneskelige tragedier. Og spørsmålet er om Nintendo vil ta rettslige skritt mot dette? Sjekk ut klippet nedenfor.

