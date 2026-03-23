Det hvite hus installerer en statue av Christofer Columbus: "Den opprinnelige amerikanske helten"

HQ

Det hvite hus har installert en statue av Christofer Columbus på sin eiendom, noe som markerer et nytt skritt i Trumps forsøk på å omforme hvordan USAs historie blir presentert.

Statuen, som er plassert i nærheten av Eisenhower Executive Office Building, er en gave fra en italiensk-amerikansk organisasjon. Trump beskrev Columbus som "den opprinnelige amerikanske helten", og plasseringen av statuen var et ledd i en bredere kampanje mot det han kaller "antiamerikanske" narrativer.

Dette kommer midt i en større innsats fra administrasjonens side for å gjenopprette historiske symboler, inkludert monumenter over sørstatssoldater og andre figurer som ble fjernet under Black Lives Matter-protestene etter drapet på George Floyd.

Columbus, hvis reiser på slutten av 1400-tallet banet vei for europeisk ekspansjon i Amerika, har blitt et spesielt omstridt symbol de siste årene.

Mange byer over hele USA fjernet eller flyttet Columbus-statuer i 2020, etter at demonstranter utfordret tradisjonelle historiske narrativer og krevde en revurdering av skikkelser som forbindes med kolonial vold.

Installasjonen signaliserer en fortsatt kulturell splittelse i USA.