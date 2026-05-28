Det hvite hus kaller Harambe en "ekte patriot"

Det er ti år siden Harambe ble skutt og drept i Cincinnati Zoo etter at et barn klarte å snike seg inn i innhegningen hans. Hendelsen ble et globalt fenomen, og nå har Det hvite hus markert jubileet med et innlegg i sosiale medier der de beskriver gorillaen som en "ekte patriot".

Innlegget lyder :

"Alle husker hvor de var da de hørte nyheten. Og på en eller annen måte, et tiår senere, lever arven hans fortsatt videre. Borte, men aldri glemt. Hvil i fred, sanne patriot."

I årene etter hendelsen ble Harambe et tilbakevendende fenomen på internett, der folk spøkte fritt med memes, hyllester og diskusjoner om dyreparker og sikkerhet. Man kan imidlertid undre seg over hvorfor en offisiell statlig konto på sosiale medier nå har valgt å sette søkelyset på fenomenet.