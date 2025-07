Det hvite hus kaller rapporter om at Trump er navngitt i Epstein-sakene for "falske nyheter"

HQ

Trump-administrasjonen har gått tilbake på rapporter om at den nåværende amerikanske presidenten har dukket opp i de såkalte Epstein-filene. Filene, som har vært gjenstand for konstant debatt i amerikansk politikk, ble lovet å bli offentliggjort av Donald Trump under presidentvalgkampen i 2024, som et ledd i hans forsøk på å trekke fra forhenget i den politiske sfæren.

Men etter hvert som kravene om å offentliggjøre Epstein-filene har vokst, har Donald Trumps administrasjon forholdt seg tause, bortsett fra å hevde at filene aldri har eksistert og heller ikke er ekte. Ifølge BBC peker en ny Wall Street Journal-rapport på at Trump er navngitt i filene. Det bemerkes imidlertid også at dette ikke indikerer at Trump har gjort noe galt.

En talsmann for Det hvite hus kalte deretter rapporten en "falsk nyhetshistorie". En amerikansk dommer i Florida har også avslått justisdepartementets ønske om å få utlevert rettsdokumenter om Epstein i forbindelse med straffeforfølgelsen av ham.

Etter sin død i 2019 har Jeffrey Epstein vært gjenstand for mange konspirasjonsteorier. Med påståtte forbindelser til Donald Trump, Elon Musk, Clinton-familien og mange andre mektige personer, er det mange som mener at klientlisten hans inneholder mer enn bare navn som finansmannen fra New York hadde forretningsmessige forbindelser med.