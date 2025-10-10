Det hvite hus kritiserer Nobelkomiteen for å overse Trump "Nobelkomiteen har bevist at de setter politikk foran fred."

For bare noen timer siden fikk vi nyheten om Nobelkomiteens beslutning om å tildele fredsprisen til den venezuelanske politikeren María Corina Machado i stedet for president Donald Trump. Nå har Det hvite hus gått ut på X for å fordømme avgjørelsen. "President Trump vil fortsette å inngå fredsavtaler, avslutte kriger og redde liv. Han har et humanitært hjerte, og det vil aldri finnes noen som ham som kan flytte fjell med sin egen viljestyrke", sa talsmann Steven Cheung i Det hvite hus i et innlegg på X. "Nobelkomiteen har bevist at de setter politikk foran fred."