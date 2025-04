Det hvite hus ser etter ny forsvarssjef etter at den andre Signal-lekkasjen dukker opp

HQ

Siste nytt om USA . Midt i en virvel av kontroverser og brå avganger har Det hvite hus angivelig satt i gang arbeidet med å erstatte forsvarsminister Pete Hegseth, ifølge en amerikansk tjenestemann som ikke var autorisert til å uttale seg offentlig (via NPR).

Dette skjer etter økende bekymring over hans påståtte misbruk av krypterte meldingsplattformer for å dele sensitive militære planer, inkludert et annet tilfelle der detaljer om planlagte angrep i Jemen ble sendt til en privat gruppechat. Du kan lese mer her.

Hendelsen, kombinert med den plutselige avgangen av flere seniorrådgivere, har tegnet et bilde av økende uro i forsvarsdepartementet. Bak lukkede dører virker tjenestemennene stadig mer engstelige for hvilke konsekvenser disse bruddene kan få for den nasjonale sikkerheten.