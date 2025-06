Det hvite hus slutter seg til "pappa" Trump-kommentar etter NATO-toppmøte

HQ

Siste nytt om USA . Det hvite hus har lent seg til et uventet kallenavn for USAs president Donald Trump etter at NATOs generalsekretær Mark Rutte spøkefullt omtalte ham som "pappa" under sitt toppmøte nylig.



"I Europa hører jeg noen ganger land som sier: "Hei, Mark, vil USA bli hos oss? Og jeg sa at det høres litt ut som et lite barn som spør pappaen sin: "Hei, blir du fortsatt hos familien?"" sa NATOs generalsekretær Mark Rutte. "Så i den forstand brukte jeg pappa, (det er) ikke det at jeg kalte president Trump pappa."



Videoen viser Trump ankomme NATO-møtet, til tonene av "Hey Daddy (Daddy's Home)". Mens Rutte senere presiserte at kommentaren hans reflekterte hvordan europeiske allierte ser på amerikansk lederskap, syntes Det hvite hus' svar å omfavne merkelappen.