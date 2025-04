Det hvite hus strammer grepet om pressens tilgang, og rister om på medlemskapet i poolen

HQ

Siste nytt om USA . Det hvite hus har kunngjort en ny policy som fjerner nyhetsbyråer, inkludert Reuters og Bloomberg, fra deres vanlige faste plass i pressepoolen, noe som fortsetter å skape debatt.

Avgjørelsen er et ledd i et forsøk på å få mer kontroll over hvilke medier som kan dekke president Trump på daglig basis. Historisk sett har nyhetsbyråene levert viktige sanntidsoppdateringer til et stort nettverk av globale medier og finansmarkeder.

I det nye systemet vil disse organisasjonene imidlertid rotere med andre medier, noe som vil redusere deres kontinuerlige tilgang. Kritikerne hevder at dette begrenser publikums tilgang til uavhengige nyheter, særlig etter en rettsavgjørelse i favør av AP, som tidligere var ekskludert fra puljen.