Det hvite hus begrenser dekningen av Trumps kabinettmøte for viktige nyhetsmedier

HQ

I et trekk som har rystet pressekorpset, har Det hvite hus utestengt Reuters, Associated Press og andre fremtredende medier fra å dekke president Donald Trumps første kabinettmøte i hans andre periode (via Reuters).

I stedet gis medietilgang nå selektivt til organisasjoner som er mer på linje med administrasjonen, som Newsmax og The Blaze, mens mangeårige medlemmer av pressepoolen blir ekskludert.

Administrasjonen begrunner politikken som en nødvendig oppdatering av pressens tilgang til mindre områder som Det ovale kontor, og setter den tradisjonelle White House Correspondents' Association på sidelinjen når det gjelder å styre dekningen.

Dette skiftet følger etter administrasjonens nylige beslutning om å fjerne Associated Press fra pressepoolen på grunn av at de nektet å bruke Trumps foretrukne navn på Mexicogolfen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette nye medielandskapet vil forme administrasjonens forhold til pressen.