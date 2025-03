Det hvite hus tar grep for å beskytte cybersikkerhetsteam midt i budsjettkutt

HQ

Mens føderale byråer ferdigstiller permitteringsplaner for å overholde budsjettfrister, har Det hvite hus oppfordret avdelinger til å skjerme cybersikkerhetsansatte, og betegner arbeidet deres som kritisk for nasjonal sikkerhet, ifølge en fersk e-post (via Reuters).

I følge denne e-posten, sendt onsdag, understreket USAs føderale CIO Greg Barbaccia å beskytte disse rollene mens han trimmet andre områder, selv om Homeland Securitys cyberarm står overfor over 130 jobbkutt.

I mellomtiden er det fortsatt bekymring for DOGEs brede tilgang til data, inkludert i Social Security Administration, til tross for advarsler om sikkerhetsberedskap. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.