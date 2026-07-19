Det hvite hus vil tillate argentinske spillere å vise et banner om Falklandsøyene under VM

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Hvis Argentina vinner VM-finalen mot Spania i kveld i New Jersey, vil spillerne trolig igjen vise det samme banneret som de viste etter seieren over England onsdag forrige uke, «Las Malvinas son Argentinas, eller «Falklandsøyene tilhører Argentina», selv om de risikerer en sanksjon fra FIFA for å vise et politisk budskap – noe som er forbudt for alle spillere, trenere og alle aktører i et fotballag under en kamp.

For eksempel tvang FIFA Haiti til å bytte drakter i siste øyeblikk fordi de avbildet slaget ved Vertières, som satte en stopper for den haitiske revolusjonen mot Frankrike og førte til landets uavhengighet.

Men hvis det var opp til Det hvite hus, ville det ikke være noen problemer. Andrew Giuliani, leder for Det hvite hus’ FIFA-arbeidsgruppe, henviste til det første tillegget til den amerikanske grunnloven, som sikrer ytringsfrihet, og sa at de ikke ville se noen problemer i at de argentinske spillerne bruker kampen til å protestere mot det britiske oversjøiske territoriet ved den argentinske kysten i Sør-Stillehavet.

«Vi tror på våre rettigheter i henhold til det første grunnlovstillegget her i USA», sa Giuliani, og la til at de argentinske spillerne vil få muligheten til å komme med slike uttalelser i USA.