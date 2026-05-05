Det hvite hus vurderer strengere regulering for nye AI-modeller

Ifølge The New York Times, og rapportert av Engadget, kan Det hvite hus opprette en ny arbeidsgruppe for å overvåke AI-utviklingen. Dette kan muligens bety strengere regulering av nye AI-modeller. En føderal gjennomgang av nye AI-modeller før de offentliggjøres, vurderes som en mulig myndighet for denne komiteen, ifølge kildene til The New York Times.

Det hvite hus kan etterligne det som for tiden skjer i den britiske regjeringen, der flere lag med tilsyn bekrefter at AI-modeller oppfyller sikkerhetsstandarder. Det er også en sjanse for at hele konseptet ikke blir noe av.

Hvis denne nye tilsynsgruppen blir opprettet, vil det markere en hel reversering fra den "hands-off"-holdningen som ble presentert i Det hvite hus' tidligere introduserte AI-handlingsplan. Denne planen så ut til å være villig til å gi AI-selskapene de fleste innrømmelsene de ønsket, men tilsynelatende var det potensial for nye typer problemer.

Hvis denne nye reguleringen trer i kraft, blir det interessant å se hvordan det hele fungerer i praksis.