Det internasjonale sjakkforbundet gir sjakkstjernen Magnus Carlsen adgang igjen etter å ha blitt utvist for å gå i jeans

Magnus Carlsen, norsk stormester i sjakk, fem ganger verdensmester i sjakk (samt fem ganger verdensmester i hurtigsjakk og sju ganger verdensmester i lynsjakk), ble forrige fredag utvist fra FIDE World Blitz Championship 2024 i New York av en absurd grunn: Han brøt kleskoden ... ved å gå i jeans.

Ser man nærmere på reglene, brøt Carlsen ikke engang kleskoden, ettersom den kun forbyr bruk av ødelagte jeans. Men det internasjonale sjakkforbundet (FIDE etter de franske initialene) var strenge: Han ble først ilagt en bot på 200 dollar og fikk et ultimatum. Carlsen mistet tålmodigheten og nektet å skifte klær, og ble dermed eliminert.

Senere sa han at han var "i full krig med FIDE" og var i ferd med å "bestille flybillett ut herfra", men faren frarådet ham å gjøre det. Carlsen sa senere at han har et godt forhold til enkelte personer i FIDE, deriblant president Arkadij Dvorkovitsj, og en ny avtale ble inngått.

"Det er uheldig at implementeringen av kleskodereglene, selv om de er juridisk forsvarlige og konsekvente, har ført til at noen føler at de er uforholdsmessige og forårsaket den situasjonen alle helst ville ha unngått, inkludert noen av ordene som ble sagt på toppen av følelsene, og som man sannsynligvis ville angre på i ettertid", sa Dvorkovitsj i en uttalelse lagt ut på X.

"Jeg tok beslutningen om å prøve en tilnærming for å gi FIDE-tjenestemennene mer fleksibilitet i vurderingen av antrekkets egnethet", noe som betyr at Carlsen blir værende i New York-turneringen og "definitivt kommer til å bruke jeans", spøkte han på X.