Det iranske fotballaget la igjen en håndskrevet lapp der de takket Los Angeles for gjestfriheten og «verdigheten»

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Iran, det mest undertrykte laget i VM-historien ifølge sitt forbund, som har sendt en formell klage til FIFA, har likevel holdt et bemerkelsesverdig nivå i denne utgaven, med to uavgjorte kamper på rad, inkludert en 0–0-uavgjort mot Belgia, noe som plasserer dem på andreplass i gruppe G, og har dermed muligheten til å kvalifisere seg til utslagsrundene, til og med som gruppeleder dersom de slår Egypt lørdag 27. juni, og Belgia (som fortsatt ikke har scoret et eneste mål i denne VM-turneringen, eksklusive selvmål) ikke klarer å vinne mot New Zealand.

Irans tredje kamp i gruppespillet skal spilles i Seattle, så laget forlater Los Angeles, der de spilte de to første kampene. Til tross for at de spiller alle tre kampene i USA, innebærer den kompliserte situasjonen mellom landene at USA kun har gitt spillerne og staben 24-timersvisum, noe som betyr at de må ankomme landet kvelden før kampen og reise ut umiddelbart etter at kampen er over.

Likevel opplyser ESPN at det iranske laget la igjen en håndskrevet lapp i garderoben sin på SoFi Stadium i Los Angeles, der de takket byen for gjestfriheten og for å ha behandlet dem «med verdighet». Ingen annen by i USA har en større iransk befolkning enn Los Angeles, og tusenvis kom for å heie på laget sitt, noen med flagg fra tiden før den islamske revolusjonen i 1979 og i protest mot det nåværende regimet.

Dette sto det i lappen:

«Fra det gamle Persia for tusenvis av år siden til det siviliserte Iran i dag, forblir Irans ånd levende og urokkelig. Vi kom til Los Angeles med stolthet, konkurrerte med ære og reiser herfra med verdighet.

«Takk, Los Angeles, for gjestfriheten. Og takk til alle iranere som ga sitt hjerte, sin stemme og sin sjel for Iran gjennom disse 180 minuttene. Må fred, respekt og vennskap råde blant alle nasjoner.»