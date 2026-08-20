Det israelske forsvaret innrømmer å ha skutt mot Hind Rajab og innleder en etterforskning

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29. januar 2024 ble den fem år gamle Hind Rajab drept i Gazastripen av Israels forsvarsstyrker, sammen med seks av hennes familiemedlemmer. Undersøkelser utført av The Washington Post og Sky News avslørte at israelske stridsvogner befant seg i nærheten av bilen og avfyrte 355 skudd mot en bil full av sivile.

Rajabs sak ble kjent fordi jenta overlevde det første angrepet og ringte Det palestinske Røde Halvmåne-selskapet for å be om hjelp, i en telefonsamtale som varte i timevis. To ambulansepersonell ble sendt for å redde henne, men ble også drept da en stridsvogn skjøt mot ambulansen, til tross for at de angivelig hadde fått tillatelse fra den israelske hæren til å nå frem til stedet og redde Hind.

Israel har hele tiden benektet at IDF var ansvarlig for angrepet, inntil nå, da de har kunngjort en intern etterforskning av hennes død. «Etter å ha gjennomgått funnene (fra den foreløpige etterforskningen) og på grunn av påståtte mangler i koordineringen av den palestinske Røde Halvmånes ambulanseinnsats, er det besluttet å innlede en strafferettslig etterforskning av denne hendelsen. Funnene fra etterforskningen tyder på at IDF-soldater skjøt mot et kjøretøy som nærmet seg dem», skrev IDF.

Filmen «The Voice of Hind Rajab», som skildrer drapet på henne ved hjelp av hennes egen stemme sett fra Røde Halvmånes frivilliges perspektiv, ble utgitt i 2025.

Den israelske hæren har også kunngjort etterforskning av drapet på 15 hjelpearbeidere i ambulanser i mars 2025, men har ikke innledet etterforskning av drapene på andre humanitære hjelpearbeidere, inkludert angrepet på en konvoi fra World Central Kitchen i april 2024 der syv mennesker ble drept.