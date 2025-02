Det israelske militæret innrømmer feil i forbindelse med angrepene 7. oktober

HQ

En rapport har avslørt at det israelske militæret ikke klarte å beskytte sivile under Hamas' angrep 7. oktober 2023, og skylder på mange års feilaktig tillit til at den militante gruppen kunne holdes i sjakk gjennom økonomiske insentiver og begrenset avskrekking (via Reuters).

Etterforskningen avslørte at israelsk etterretning avviste muligheten for et storstilt angrep, og i stedet fokuserte på trusler fra Hizbollah i Libanon, noe som førte til at grenseforsvaret var farlig underbemannet.

Rapporten påpekte videre at Israels tillit til etterretning og fysiske barrierer viste seg å være utilstrekkelig, noe som gjorde det mulig for Hamas å iverksette et ødeleggende angrep som resulterte i 1200 israelske dødsfall og over 250 gisler.

I mellomtiden har konflikten som fulgte, ført til titusenvis av palestinske dødsfall, massefordrivelse og økende krav om en full nasjonal gransking av regjeringens håndtering av krisen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har signalisert at en slik granskning må vente til krigen er over. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Israel vil håndtere disse sikkerhetsbristene i fremtidige konflikter.