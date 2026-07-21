Det italienske fotballforbundet dro til Barcelona for å prøve å overtale Pep Guardiola til å bli deres hovedtrener

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Det har gått rykter om at Pep Guardiola skal bli ny hovedtrener for det italienske landslaget helt siden han forlot Manchester City på slutten av forrige sesong, og nå begynner disse ryktene å ta form, for ifølge Sky Italia, har det italienske fotballforbundet (FIGC) ført samtaler med den 55 år gamle spanjolen for å prøve å overbevise ham om å bli deres nye trener.

For øyeblikket har Italia ingen hovedtrener etter at Gennaro Gattuso forlot stillingen, etter at laget for tredje gang på rad ikke klarte å kvalifisere seg til et VM. Og Guardiola er en av de mest ettertraktede trenerne uten jobb for øyeblikket (Jürgen Klopp sies å være bekreftet som ny landslagstrener for Tyskland).

Mandag opplyste Sky at Paolo Maldini, den nye tekniske direktøren i FIGC, og Leonardo, hans rådgiver, reiste til Barcelona. Det foreligger ingen opplysninger om hvorvidt Guardiola i det hele tatt ønsker jobben, men vi vet nå at Italia gjør reelle forsøk på å ansette ham, vel vitende om at Guardiola snakker flytende italiensk og spilte i Serie A i tre år mellom 2001 og 2003: to år i Brescia og ett år i Roma.