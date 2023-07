Det japanske Assassin's Creed-eventyret ser ut til å bli utgitt i 2024.

HQ

Med tanke på at Assassin's Creed -serien mer eller mindre handler om en ninjalignende organisasjon som driver med attentater, er det merkelig at ingen installasjoner så langt har funnet sted i Japan.

Heldigvis er dette i ferd med å endre seg ettersom Assassin's Creed Codename Red ble annonsert i september i fjor etter mange tidligere rykter. Selv om vi ikke vet så mye om denne tittelen, vil den finne sted i det føydale Japan og utvikles av Ubisoft Quebec (som også laget Assassin's Creed Odyssey).

Nå har det blitt lagt merke til at Ubisoft har annonsert på LinkedIn på jakt etter partnere i Japan til "the biggest blockbuster of 2024". Da dette ble lagt merke til av Access The Animus på Twitter, fjernet Ubisoft 2024-delen, men på japansk står det fortsatt (oversatt med Bing):

"Vi er på utkikk etter sponsorselskaper som kan samarbeide med dette action-RPG-spillet som etter planen skal lanseres neste år."

Selv om ingenting er bekreftet før vi har fått en offisiell bekreftelse fra Ubisoft, er dette likevel en ganske god pekepinn på når vi kan vente oss de japanske leiemorderne.