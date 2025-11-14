Det japanske idolet Shohei Ohtani tar sin tredje MVP-tittel i MLB på rad

HQ

Shohei Ohtani, det japanske idolet fra Los Angeles Dodgers, som har vunnet to World Series på rad (i det mange anser som den beste World Series i historien), har blitt kåret til MVP i Major League Baseball (MLB) for tredje år på rad, og for fjerde gang på de siste fem årene.

Men MLB deler ut to MVP-priser per sesong, én for American League og én for National League, de to ligaene i MLB. Ohtani vant den i National League, og Aaron Judge for New Yotk Yankees ble kåret til MVP i American League. Det er nøyaktig de samme valgene som i fjor, noe som er første gang i MLBs historie.

Judges valg var tilsynelatende overraskende, ettersom mange forventet Cal Raleigh fra Seattle Mariners. Men Judges vant sin tredje MVP-pris, bare ett skritt bak Ohtani, som er tre MVP-priser unna å matche Barry Bonds rekord, den eneste MLB-spilleren som vant syv MVP-titler, mellom 1990 og 2004. Ohtani, 31 år gammel, har fortsatt tid...