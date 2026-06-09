Det kan innføres bøter for passasjerer som griper etter bagasje og filmer under nødsituasjoner om bord på fly

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Den globale flyorganisasjonen IATA lanserer en ny sikkerhetskampanje, da de har oppdaget at flypassasjerer i økende grad griper etter bagasjen sin og filmer under nødsituasjoner. Bransjeeksperter foreslår at det kan og bør innføres bøter for denne oppførselen, da den setter liv i fare.

Å hente håndbagasjen sin høres ikke ut som noe som tar særlig lang tid, men hvis alle gjør det, påvirker det i stor grad hvor raskt folk kan komme seg av og på flyet. Håndbagasje kan også skade rutsjebaner og potensielt forårsake skader når folk prøver å evakuere et fly. IATAs nye kampanje vil fokusere på å redde liv, ikke bagasje, og oppfordrer folk til å la bagasjen bli igjen.

Nick Careen, IATAs senior visepresident for drift og sikkerhet, sa til The Guardian at de først ønsker å informere passasjerene om regelen om at de må la bagasjen bli igjen. «Fire av ti passasjerer er ikke engang klar over at det forventes at de skal la bagasjen bli igjen», sa Careen.

Careen er også for bøter for å bidra til å stoppe denne trenden. «La oss starte med opplæring – så må vi bli litt strengere, enten det er bøter eller en lås på bagasjehyllen over setene», sa han.

Nødsituasjoner er sjeldne på flyreiser, så det er lett å forstå at noen kan glemme regelen om å la bagasjen bli igjen. Men når sikkerheten står på spill, kan det hende at det snart vil koste mye penger å glemme denne regelen.