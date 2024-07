Det kan være lurt å hoppe over lunsjen etter å ha sett traileren for The Platform 2

El Hoyo, eller The Platform på engelsk, fra 2019 var litt av en overraskelseshit for Netflix. Filmen utspiller seg i en dystopisk nær fremtid der folk er fanget i et høyt tårn. Hver dag fløt en plattform fylt med mat nedover tårnet, og de som befant seg i de øverste etasjene fikk spise så mye de ville, mens de som befant seg i de nederste etasjene måtte leve av matrester hvis de fikk tak i noen.

Gimmicken har vist seg å være så sterk at den er tilbake for andre gang med The Platform 2. Denne filmen har ingen av de originale skuespillerne med, etter traileren å dømme, og vil gi oss en ny historie i det samme tårnet.

Forvent mange øyeblikk som vil få deg til å miste matlysten, for denne gangen ser det ut til at volden kommer til å bli skrudd opp enda mer. Kannibalisme ser ut til å være utbredt i The Platform 2, som helt sikkert vil glede enhver fan av fullstendig blodig skrekk. Den slippes på Netflix den 4. oktober.