Det kaotiske Armageddon-spillet, Sitting Ducks, ser ut til å bli din neste samarbeidsbesettelse

Det har vært en ganske stor økning i interessen for såkalte "friendslop"-spill, og dette er en litt grov måte å beskrive samarbeidsprosjekter der spillere kommer sammen og finner seg selv i å fullføre sprø oppgaver i mer obskure indieopplevelser. Etter å ha begeistret fansen med Out of Sight, vender The Gang Studio nå oppmerksomheten mot denne sektoren.

Det svenske studioet har annonsert en ny tittel kjent som Sitting Ducks, med dette er et kaotisk Armageddon-samarbeidsspill der målet er at 1-6 spillere skal komme sammen og forsøke å unngå og overvinne forskjellige apokalyptiske trusler ved å bruke en rekke tilfeldige verktøy og konstruksjonsmekanikker.

I bunn og grunn må du bygge konstruksjoner, vanvittige kjøretøy og verktøy for å kunne overleve ulike trusler, det være seg meteorregn, tsunamier, zombiehorder, snøstormer, og listen er lang. For å overvinne disse utfordringene kan spillerne bruke en "klebrig hånd" som lar dem flytte og klatre på gjenstander, og til og med kombinere gjenstander på primitive måter for å bygge noe nytt og potensielt nyttig. The Gang Studio skriver at du kan "bruke dine klissete hender til å slå, dra, stable og kaste alt du kan finne i kaotiske strukturer", noe som overlater kreativiteten i spillerens (klissete) hender.

Vi har blitt fortalt at hver runde av Sitting Ducks er ment å føles unik, ettersom katastrofene er tilfeldige og gjenstandene du har for hånden varierer avhengig av hvilken øy du befinner deg på for øyeblikket. Med dette i bakhodet må du krysse mellom øyene ved å bruke kreativiteten din til å krysse farlige kløfter og gap, samtidig som du finner måter å overleve den katastrofen du blir utsatt for.

The Gang Studio bemerker at Sitting Ducks også vil ha opplåsbare kosmetiske alternativer innebygd, slik at spillerne kan tilpasse karakterene sine med antrekk, hatter, frisyrer og mer.

Når det gjelder når du vil kunne hoppe inn og oppleve Sitting Ducks, er den gode nyheten at spillet er utrolig nær lansering, ettersom The Gang Studio vil debutere prosjektet på PC via Steam så snart som neste uke 4. juni. Prislappen er en veldig rimelig $ 7.99, men de første 24 timene som spillet er tilgjengelig, vil fansen kunne få tak i Sitting Ducks for så lite som $ 1.

Sjekk ut en trailer for Sitting Ducks nedenfor, samt en rekke bilder fra spillet.