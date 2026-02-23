Det kaotiske golfspillet Super Battle Golf sendes ut i 100 000 eksemplarer på to dager

Begrepet "friendslop" har blitt svært populært innen videospill, spesielt på Steam, i disse dager. Det dreier seg om mindre, kooperative indieopplevelser som er ment å spilles sammen med venner, og noen eksempler på dette er Peak, Lethal Company, R.E.P.O. og mange flere. Grunnen til at det finnes så mange av disse spillene er at de har en tendens til å bli ganske vellykkede og populære, og utvikleren Brimstones Super Battle Golf er bare nok et eksempel på dette.

Vi sier dette ettersom utvikleren har delt i et Steam-blogginnlegg at Super Battle Golf i løpet av lanseringshelgen har klart å sende så mange som 100,000 XNUMX eksemplarer. Jepp, den rimelige tittelen til en verdi av bare £ 5.51 i skrivende stund, har vist seg å være en stor hit, så mye at innholdsoppdatering nummer én er på vei.

Denne første oppdateringen for spillet vil introdusere en rekke nye funksjoner og innhold, inkludert et nytt biom med ni nye hull å mestre, nye gjenstander, ekstra kosmetikk og ekstra følelser også. Det er ingen dato for når denne oppdateringen vil debutere, men den kommer likevel.

Ellers avslører Brimstone også at Super Battle Golf var en ganske rask produksjonsopplevelse for dem, da de avslører at spillet ble laget på så lite som 4,5 måneder. Så med litt rask matematikk er det slett ikke en dårlig innsats fra dette lille indie-mannskapet å tjene rundt en halv million pund på mindre enn fem måneder.

Har du spilt Super Battle Golf ennå?